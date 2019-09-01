فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي وفد من بلدية طبرق لبحث أزمة انقطاع مياه الشرب

القبة 01 سبتمبر 2019 (وال) – التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى وفدا من بلدية طبرق ضم رئيس وأعضاء المجلس التسييري ورئيس وأعضاء المجلس الاستشاري ورئيس المجلس الاجتماعي لأعيان وحكماء بلدية طبرق.

ونافش فخامته مع الوفد جملة من الموضوعات والقضايا المتعلقة بأزمة المياه ووضع الحلول العاجلة مع الجهات ذات العلاقة التي منها تنفيذ مشروع العمارة لمحطة تحلية المياه وكذلك مشروع محطة المياه الجديدة بمنطقة المرصص واستكمال مشاريع محطات المياه في مناطق بالخاثرة، والمرصص، واكروم الخيل، وباب الزيتون، والقعرة، وقصر الجدي، والوتر جمال عبدالناصر وكل هذه المشاريع في حال تنفيذها بشكل عاجل لضرورتها ستنهي مشكلة المياه ببلدية طبرق.

كما تم التطرق خلال اللقاء أمس السبت إلى طريق امساعد طبرق وضرورة العمل على تفعيل مشروع الطريق المزدوج وصيانة وترميم الحالي ومنع الشاحنات من المسير ليلا حفاظا على أرواح المسافرين في هذه الطريق.

وبحث فخامته مع الوفد مشروع تدوير القمامة الاستثماري وإنهاء الإجراءات القانونية المتعلقة به واستكمال المشروعات المتوقفة ببلدية طبرق وصرف المخصصات المالية اللازمة لها.

وفي نهاية اللقاء قام الوفد بتكريم فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى لدوره الوطني وجهوده التي يبذلها لصالح الوطن والمواطن في ليبيا. (وال – القبة) ع ع

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