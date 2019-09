مـدير الإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي يتفقد فرع الإدارة تاجوراء

قام مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله اليوم الأحد ومعاون الشؤون الأمنية وعدد من ضباط بالإدارة بزيارة لفرع الإدارة تاجوراء.

حيث تفقد مدير الإدارة خلال هذه الزيارة سير العمل الأمني بالفرع ومدى جاهزيته لتأديه المهام الأمنية التي تُوكل إليه ، وكما قام مدير الإدارة رفقة رئيس الفرع بجولة تفقدية على المكاتب وغرفة العمليات والسيطرة بالفرع، للإطلاع على سير العمل داخلها.

وكما تقدم عميد فتح الله بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء الفرع وكافة ضباط وضباط صف وموظفين الفرع على المجهودات التي يقومون بها، وتقديم درع شكر وتقدير لرئيس الفرع لمهجوداته الأمنية في تأدية واجبه الأمني في حفظ الأمن والإستقرار.

