الأمين العام للأمم المتحدة يتعهد بتمديد البعثة الأممية في الكونغو

كينشاسا 01 سبتمبر 2019 (وال) – تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريريس بتمديد مهمة البعثة الأممية في الكونغو لعام 2020 مع إجراء “تعديلات ضرورية” في مواجهة المجموعات الإرهابية المسلحة.

وقال جوتيريس في زيارته لمركز خاص بمعالجة وباء إيبولا في مانجينا قرب “بيني” في شرق البلاد: ” إنه يسعى لتحسين عمل بعثة الأمم المتحدة وإنه يعول على مجلس الأمن الدولي في تمديد المهمة مع التعديلات الضرورية.

وأضاف جوتيريس للصحفيين في تصريحات أدلى بها خلال زيارته المخصصة لمركز مكافحة وباء إيبولا أنه بطبيعة الحال قرار خاص بمجلس الأمن وأعتقد جوتيرييس خلال تصريحاته للصحفيين أن للبعثة الأممية دور بالغ الأهمية في الكونغو.

هذا وتستمر مهمة البعثة حتى 31 ديسمبر والأمم المتحدة حاضرة في الكونغو منذ 20 عاما وتنشر قوة تضم 16 ألف عنصر بموازنة تتجاوز مليار دولار.

وأوضح جوتيريس أن هناك “مراجعة استراتيجية” قائمة “لتحسين” آلية عمل البعثة بهدف “جعلها أكثر فائدة للشعب الكونغولي في كل المجالات، سواء أمنية أو سياسية”.

وتأمل السلطات والجيش الكونغولي والسكان في منطقة “بيني” أن تشارك القوة الأممية بشكل أكبر في التصدي للمتمردين الأوغنديين المنضوين تحت “تحالف القوات الديمقراطية” المتهم بقتل مئات المدنيين منذ 2014.

وصرح جوتيريس قائلا “يجب أن نعبر عن تضامننا بتعاون متزايد بين البعثة الأممية والقوات المسلحة الكونغولية، لتكون قادرة على احتواء خطر الأعمال الإرهابية”، مشددا على ضرورة “القيام بكل ما هو ممكن لشل حركة المجموعات المحلية المسلحة” في الكونغو. (وال – كينشاسا) ع م

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