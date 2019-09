المتوسط:

أكدت الشركة العامة للكهرباء ، أنه “نتيجة للاشتباكات الدائرة بمنطقة جنوب طرابلس اليوم الأحد الموافق 1-9-2019 م تعرضت محطة تحويل 3011 ك.ف القرقنى لسقوط قذيفة على أحد المحولات تسببت في نشوب النيران واحتراق المحطة بالكامل ومخزن يحتوى على معدات وكوابل بالإضافة إلى تعرض سيارتان خدميتان وأجزاء من مبنى دائرة توزيع عين زاره الملاصق للمحطة للاحتراق بالكامل ، كما تسبب الحريق في انقطاع التيار الكهرباء على أجزاء واسعة من منطقة عين زارة .”

وأضافت الشركة، في بيان لها اليوم الأحد، أنه “على الفور سارعت فرق الإطفاء التابعة لهيئة السلامة الوطنية بعين زاره وطرابلس وفرق السلامة العامة بالشركة العامة للكهرباء بالإضافة إلى عدد من المواطنين الذين ساهموا في إخماد النيران وتمت السيطرة علي الحريق ولم تسجل أي أضرار بشرية تذكر” .

وأكملت الشركة، أن ” محطة تحويل 3011 ك.ف القرقنى تعتبر أحد أهم محطات التحويل التي تغدي أحياء كثيرة من منطقة عين زاره ، والتي تقدر تكلفتها ما يفوق 3 مليون دينار ليبي ناهيك عن الزمن المطلوب لتوريد المعدات والذي يستغرق أكثر من عشرة أشهر بالإضافة إلى الجهد الذي سيبذل في صيانة المبنى والتركيبات والذي يتطلب كادر فني متخصص في تنفيذ أعمال التركيبات والاختبارات حتى يصبح بالإمكان إرجاع المحطة إلى وضعها السابق ، وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الشبكة الكهربائية للاعتداء”.

The post “الكهرباء”: احتراق محطة تحويل تحويل 3011 ك.ف القرقنى بسبب سقوط قذيفة عليها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية