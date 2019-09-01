لجنة تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق بقصف “معيتيقة”

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين تجاه الاستهداف المتكرر لمطار معيتيقة بالقصف الصاروخي العشوائي بالأسلحة الثقيلة، وأسفر في آخر مرة عن وقوع 4 جرحى من المدنيين فجر الأحد.

واعتبرت اللجنة في بيان قصف مطار معيتيقة واستهداف المرافق المدنية والطبية والمطارات المدنية والأحياء والمناطق السكنية، انتهاكا صارخا لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف هذه المواقع، ما لم يتم استخدمها لأغراض عسكرية أو شبه عسكرية.

وأكدت اللجنة أن تلك الهجمات ترتقي لمصاف جرائم الحرب، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة لمعاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، لافتة إلى أن هذه الهجمات لا تتناسب مع الحاجة العسكرية ولا تراعي الحظر المتطلب لحماية المدنيين في حالة نشوب اشتباك مسلح، مبينة أنها تمثل انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.

وطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق الفوري في ملابسات القصف الصاروخي العشوائي بالأسلحة الثقيلة المتكرر على مطار معيتيقة وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة عن جريمة استهداف وترويع المدنيين وتدمير المواقع المدنية الحيويّة.

يشار إلى أن مطار معيتيقة تعرض فجر الأحد إلى قصف صاروخي أصاب مدرج المطار وخلّف أضرارا بطائرة كانت تقل عشرات الحجاج العائدين من أداء فريضة الحج، فيما أصيب اثنان من طاقم الطائرة على الأقل أثناء إسراعهم لمغادرة الطائرة.

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