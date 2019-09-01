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عائلة القذافي تعلّق على الاحتفالات بثورة الفاتح من سبتمبر

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قالت عائلة العقيد الليبي معمّر القذافي إنها “ترفع اسمى آيات التقدير والاحترام لكل الشرفاء الذين تحدوا  ما سمته “تغول الميليشيات المسلحة التي حاولت يائسة كسر إرادة الجماهير ومنعها من الاحتفال” بثورة الفاتح من سبتمبر.

وأضافت العائلة إن المنع كان “تارة باستخدام الذخيرة الحية واأخرى بحملات القبض وقفل الشوارع ووضع السواتر امام الجماهير علاوة على عناصر القطعان الهمجية”.

يذكر أن العديد من المدن الليبية خرجت منذ ليل السبت للاحتفال بالذكرى الخمسين لثورة الفاتح من سبتمبر حيث رفعت صور العقيد معمّر القذافي وابنه سيف والمئات من الأعلام الخضراء.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • تقعدو غير تعدو فى السنين خلاص ماضى وانتهى ولن يعود شوفو لقدام والهو ببلادكم لو كان فيه خير ماوصلنا لهدى الحال القدافى ماحب الا نفسه واشباع غروره بالزعامه مثل الديك اللدى يظن ان الشمس لا تشرق الا لتسمع صياحه ولى يحب شى عمره مايوصله للدمار

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  • اكبر خطأ للقذافى انه لم يعدم كل الاخوان المفلسين بما فيها الخلاية النائمة وكان يستطيع اسكات كل منظمات حقوق الانسان بالمال مثلما يفعل تميم

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