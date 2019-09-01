عائلة القذافي تعلّق على الاحتفالات بثورة الفاتح من سبتمبر

قالت عائلة العقيد الليبي معمّر القذافي إنها “ترفع اسمى آيات التقدير والاحترام لكل الشرفاء الذين تحدوا ما سمته “تغول الميليشيات المسلحة التي حاولت يائسة كسر إرادة الجماهير ومنعها من الاحتفال” بثورة الفاتح من سبتمبر.

وأضافت العائلة إن المنع كان “تارة باستخدام الذخيرة الحية واأخرى بحملات القبض وقفل الشوارع ووضع السواتر امام الجماهير علاوة على عناصر القطعان الهمجية”.

يذكر أن العديد من المدن الليبية خرجت منذ ليل السبت للاحتفال بالذكرى الخمسين لثورة الفاتح من سبتمبر حيث رفعت صور العقيد معمّر القذافي وابنه سيف والمئات من الأعلام الخضراء.

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