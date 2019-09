قيادي بالجيش: الميليشيات استهدفت مطار معيتيقة والسراج متواطئ

أكد آمر غرفة عمليات القوات الجوية التابع للجيش، اللواء محمد منفور، أنه لا صحة لاستهداف سلاح الجو لمطار معيتيقة، أو أي مطار آخر في البلاد.

وأكمل المنفور، في تصريحات له، أن قواعد الاشتباك لديهم لا تسمح بذلك، وأن استهداف مطار معيتيقة من قبل المليشيات لم يكن الأول، بتواطؤ وصمت من حكومة السراج”.

وكان المجلس الرئاسي قد اتهم الجيش بقصف مطار معيتيقة لكن الجيش نفي ذلك واتهم الميليشيات بقصف المطار.

