رئيس مجلس النواب يلتقي وفدا من بلدية طبرق لهذا السبب

التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح ” وفدا من بلدية طبرق ضم رئيس وأعضاء المجلس التسييري ورئيس وأعضاء المجلس الاستشاري ورئيس المجلس الاجتماعي لأعيان وحكماء بلدية طبرق.

وتناول اللقاء جملة من الموضوعات والقضايا المتعلقة بأزمة المياه ووضع الحلول العاجلة مع الجهات ذات العلاقة والتي منها تنفيذ مشروع العمرة لمحطة تحلية المياه وكذلك مشروع محطة المياه الجديدة بمنطقة المرصص واستكمال مشاريع محطات المياه في مناطق بالخاثر والمرصص واكروم الخيل وباب الزيتون والقعرة وقصر الجدي والوتر وجمال عبدالناصر ، وأكد الوفد لرئيس مجلس النواب أنه في حال تنفيذ كل هذه المشاريع بشكل عاجل لضرورتها ستنتهي مشكلة المياه ببلدية طبرق.

كما تناول اللقاء تطرق إلى مشروع طريق امساعد طبرق وضرورة العمل على تفعيل مشروع الطريق المزدوج وصيانة وترميم الحالي ومنع الشاحنات من المسير ليلا حفاظا على أرواح المسافرين في هذه الطريق اللقاء ، وكذلك مشروع تدوير القمامة الاستثماري وإنهاء الإجراءات القانونية المتعلقة به واستكمال المشروعات المتوقفه ببلدية طبرق وصرف المخصصات المالية اللازمة لها.

وحث رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” الحكومة المؤقتة على إيجاد حل سريع لمعالجة نقص المياه في طبرق.

