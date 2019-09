المتوسط:

يصل المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة إلى القاهرة وذلك لعقد اجتماع مع وزير الخارجية المصري سامح شكري .

وأفادت صحيفة الأهرام المصرية ، بأن وزير الخارجية المصرية سامح شكري يلتقي غداً الإثنين، المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة”.

