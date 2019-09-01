بالصور.. قذيفة تسبب احتراق محطة القرقني بالكامل

احترقت محطة تحويل 3011 كيلو فولت القرقني بالكامل، ومخزن يحتوى على معدات وكوابل، إثر سقوط قذيفة على أحد المحولات تبعها نشوب النيران بالمحطة.

وقالت الشركة العامة للكهرباء، مساء الأحد، إن الحريق أتى على سيارتين خدميتين وأجزاء من مبنى دائرة توزيع عين زاره الملاصق للمحطة، كما تسبب الحريق في انقطاع التيار الكهرباء على أجزاء واسعة من منطقة عين زارة.

وأضافت الشركة في بيان أن فرق الإطفاء التابعة لهيئة السلامة الوطنية بعين زاره وطرابلس وفرق السلامة العامة بالشركة العامة للكهرباء بالإضافة إلى عدد من المواطنين ساهموا في إخماد النيران وتمت السيطرة عليه ولم تسجل أي أضرار بشرية.

ولفتت الشركة إلى أن محطة تحويل القرقني تعتبر أحد أهم محطات التحويل التي تغذي أحياء كثيرة من منطقة عين زارة، وتقدر تكلفتها أكثر من 3 ملايين دينار، مبينة أن توريد المعدات قد يستغرق أكثر من 10 أيام إضافة إلى الجهد الذي سيبذل في صيانة المبنى والتركيبات والذي يتطلب كادرا فنيا متخصصا في تنفيذ أعمال التركيبات والاختبارات حتى يصبح بالإمكان إرجاع المحطة إلى وضعها السابق.

ونشرت الشركة الصور التالي التي تظهر حجم الدمار الذي خلفه الحريق في المحطة.

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