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سيف الإسلام القذافي يُهدّد حمد بن جاسم علنًا: ويكشف عن مفاجأة “شاهد”!

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

هدد سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، رئيس وزراء قطر السابق، حمد بن جاسم آل ثاني، بنشر وثائق سرية تدينه.

وقال “سيف الإسلام” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “إذا لم يتوقف حمد بن جاسم عن الكذب والتدليس سأقوم بنشر وثائق سرية تنشر لأول مرة ومكالمات مسجلة وفيديوهات أيضًا، ستجعله أثرا بعد عين، وقد أعذر من أنذر”.

وكان سيف الإسلام القذافي، أعاد نشر تغريدة لـ”ابن جاسم” تحدث فيها عن مجلس التعاون الخليجي، وعلق عليها بقوله: “مرحبًا حمد لدي العديد من الوثائق التي تدينك، هل تريد أن أنشرها؟”.

جدير بالذكر أن “سيف الإسلام” اتهم قطر بمحاولة “إسقاط مصر ومن ثم إستخدامها قاعدة خلفية للهجوم على بقية الدول العربية ونشر الفوضى الخلاقة مستخدمين جماعة الإخوان ومال قطر وإعلامها”.

واعتبر نجل القذافي، أن “الله قيض لمصر رجلًا يقال له عبدالفتاح السيسي وقيض للعرب دولة يقال لها السعودية لتتحطم أحلامهم وتتكشف خيانتهم، والحمد لله من قبل وبعد”.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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