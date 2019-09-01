بعيو يرد على منتقديه بعد حضوره إجتماع ” السراج والنُخب “

ليبيا – شن عدد من أنصار حكومة الوفاق والجماعات المسلحة التابعة لها وبعض رموز التيار الإسلامي هجوماً لاذعاً على الصحافي محمد عمر بعيو ، وذلك بسبب حضوره السبت إجتماعاً دعا له السراج مع ” النخب والمثقفين ” .

وعبر صفحته على فيسبوك قال بعيو اليوم الأحد : ” ترفُّعاً عن الصغار والصغائر لن أرد على حملات الجهلة والتافهين ، لكنني أسأل هل هذه هي الدولة المدنية التي يدافعون عنها في مواجهة الدكتاتورية العسكرية ؟ ” .

ولكن بعيو وفي منشور آخر أضاف قائلاً : ” أنا واثق في نفسي، موقفي الوطني واضح ومنفتح على الجميع ومستعد لأي حوار مباشر من طرابلس مع أي قناة تلفزيونية ليبية ، يجب الانتقال من مفهوم الإلغاء ، إمّا أنا وإمّا أنت ، إلى مفهوم الالتقاء أنت وأنا و سأكتب لكم بمشيئة الله قصة اللقاء الذي أثار العواصف ” .

وكان بعض من أنصار فائز السراج والجماعات المسلحة التابعة له قد وصفوا بعيو الليلة الماضية واليوم في حملة مستمرة بأنه ” داعم للكرامة ” ولم يكن يجب أن يحضر اللقاء فيما ذهب بعضهم إلى درجة التحريض على إعتقاله وتداول آخرين مقطع فيديو له وهو يتحدث عن شرف الحرب التي خاضها الجيش ضد التنظيمات المتطرفة في بنغازي ودرنة وهي ذاتها التنظيمات التي دعمها بعض الموالين للرئاسي حالياً .

ومن جهتها بثت قناة فبراير الفضائية المملوكة لعبدالحكيم بلحاج أمير الجماعة الليبية المقاتلة السابق ، فيديو جرافيك تناولت فيه بعض المواقف السابقة لبعيو تجاه الجيش وقيادته وأخرى مناوئة للرئاسي مستهجنة حضوره الإجتماع فيما علّق بعض النشطاء والمدونون الداعمون للسراج ومجلسه عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنشطتهم إحتجاجاً على الموضوع .

و شن عضو المؤتمر الوطني العام عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين محمود عبد العزيز هجوماً لاذعاً على الشخصيات التي حضرت الاجتماع الذي دعا له رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يوم أمس السبت في طرابلس .

ووصف عبدالعزيز في تدوينته له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك هذه الشخصيات بـ ” الوجوه التعيسة” التي ليس لديها مانع أن يحكم ليبيا أي طاغية، ولا يعنيهم سوى الظهور في المشهد.

وكشف عبدالعزيز إنه أبلغ قبل الاجتماع بحضور قيادات فاعلة فظن بأنه سيرى من وصفهم بـ ” الثوار والقادة الميدانيين ” الذين قال بأنهم ” فزعوا للدفاع عن العاصمة يوم 4 أبريل أو ممثلي الشهداء والجرحى أو القابعين تحت نيران طيران المتمرد أو من لهم حضور شعبي ولهم كلمة ولهم قاعدة شعبية ” لكنه تفاجئ بالعكس .

وفي منشور آخر ألحقه بمنشوره الأول ، إعتبر عبدالعزيز أن اجتماع الأمس هو بداية الخطة ( ب ) وفقاً لرأي بعض من حضروا الاجتماع وانزعجوا من الطرح ، وذلك بحسب قوله ، في ظل أنباء عن إستخدام البعض لغة وصفها بعض المتحمسين للحرب بـ ” الإنهزامية ” .

وأعرب عضو المؤتمر السابق عن تفاجئه بحضور بعض الشخصيات التي قال أنها كانت ومازالت تدعو لما أسماها ” سيطرة حفتر على طرابلس ” واصفاً السراج ومن معه بأنه فاقدون البوصلة تماما .

المرصد – متابعات

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