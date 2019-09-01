اخبار ليبيا الان

لليوم الثالث.. «مالية الوفاق» تواصل مناقشة الميزانية المقترحة للعام 2020

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

واصلت اللجنة المالية الدائمة بوزارة مالية في حكومة الوفاق، اجتماعاتها مع الجهات الممولة من الخزانة العامة برئاسة وزير المالية المفوض لليوم الثالث لمناقشة مشروع تقديرات الميزانيات المقترحة للعام 2020.

وناقشت عدد من الجهات ضمت: «ديوان وزارة الحكم المحلي – المجالس البلدية – جهاز الحرس البلدي – جهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس – جهاز إدارة المدن التاريخية – الأمانة العامة للمجالس الأعلى للإدارة المحلية – اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية»، ميزانيتها التقديرية في الاجتماع الذي عقد الأحد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك