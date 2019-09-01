لليوم الثالث.. «مالية الوفاق» تواصل مناقشة الميزانية المقترحة للعام 2020

واصلت اللجنة المالية الدائمة بوزارة مالية في حكومة الوفاق، اجتماعاتها مع الجهات الممولة من الخزانة العامة برئاسة وزير المالية المفوض لليوم الثالث لمناقشة مشروع تقديرات الميزانيات المقترحة للعام 2020.

وناقشت عدد من الجهات ضمت: «ديوان وزارة الحكم المحلي – المجالس البلدية – جهاز الحرس البلدي – جهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس – جهاز إدارة المدن التاريخية – الأمانة العامة للمجالس الأعلى للإدارة المحلية – اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية»، ميزانيتها التقديرية في الاجتماع الذي عقد الأحد.

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