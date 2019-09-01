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“مالية الوفاق”.. مناقشة الميزانية المقترحة للعام 2020 م

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواصل اللجنة المالية الدائمة بوزارة المالية بحكومة الوفاق عقد اجتماعاتها التقابلية مع الجهات الممولة من الخزانة العامة برئاسة وزير مالية الوفاق لليوم الثالث لمناقشة مشروع تقديرات الميزانيات المقترحة للعام 2020م.

وأوردت وزارة المالية على صفحتها الرسمية  أسماء الجهات التي ناقشت ميزانيتها التقديرية صباح أمس الأحد ، وهي: ديوان وزارة الحكم المحلي – المجالس البلدية – جهاز الحرس البلدي – جهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس – جهاز إدارة المدن التاريخية – الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية – اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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