“مالية الوفاق”.. مناقشة الميزانية المقترحة للعام 2020 م

تواصل اللجنة المالية الدائمة بوزارة المالية بحكومة الوفاق عقد اجتماعاتها التقابلية مع الجهات الممولة من الخزانة العامة برئاسة وزير مالية الوفاق لليوم الثالث لمناقشة مشروع تقديرات الميزانيات المقترحة للعام 2020م.

وأوردت وزارة المالية على صفحتها الرسمية أسماء الجهات التي ناقشت ميزانيتها التقديرية صباح أمس الأحد ، وهي: ديوان وزارة الحكم المحلي – المجالس البلدية – جهاز الحرس البلدي – جهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس – جهاز إدارة المدن التاريخية – الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية – اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية .

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