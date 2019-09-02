النائب محمد العباني: مليشيات مصراتة تتمركز في منطقة القره بولّي

طرابلس-العنوان

قال عضو مجلس النواب محمد العباني، إن المحور الشرقي لجنوب طرابلس، خصوصا في منطقة الزطارنة، بدأ في الأيام الأخيرة يزداد سخونة.

العباني أكد بأنه أصبح أكثر أهمية للصراع، بوصف أن منطقة القره بولّي الواقعة خارج التغطية، تمر وتتمركز بها من الميليشيات القادمة من مصراتة.

وأضاف العباني، في تصريحات لصحيفة الاتحاد الإماراتية، اليوم السبت، منطقة القره بولّي تمثل أكبر قوة داعمة للمليشيات من جهة وخط هروبها وحركتها في اتجاه الشرق، ما يؤكد اشتداد الصراع بالمحور الجنوبي لطرابلس بشقيه الشرقي والغربي، وأقلها بالمحور الغربي، خلال الأشهر الخمس الماضية.

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