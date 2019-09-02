حملة لتنظيف شوارع درنة وميادينها

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أطلقت شركة الخدمات العامة في مدينة درنة حملتها الشاملة لتنظيف شوارع المدينة وأحيائها وميادينها بدايةً من حي ذيل الوادي ثم “الجبيلة” بالقرب من نادي دارنس والمطل على شارع الفنار وسط المدينة.

تستمر الحملة لتخليص المدينة من أكوام القمامة المتكدسة والنفايات المنتشرة رغم قلة الإمكانيات وعدم توفر آليات كافية للعمل وعدم تقاضي موظفيها للمرتبات لما يقارب الــ 23 شهراً – حسب ما أفاد العاملون في الحملة – الذين أفادو بأن المدينة تعاني أيضاً من قلة وجود الصناديق المرحلية الخاصة بجمع النفايات .

ويقوم العاملون بقسم حماية البيئة المختص بمكافحة الحشرات والقوارض بإستخدام المبيد الحشري “بسغارد اف جي 161-اس” برشه في شوارع حي السيدة خديجة -الواقع بالمدخل الغربي- ورش أحياء وشوارع أخرى داخل المدينة بشكل دوري وفق آليات العمل المعدة مسبقاً من قبل إدارة الشركة .

ووجه مسؤولو الشركة –من جهتهم- رسائل إرشادية للمواطنين بضرورة المحافظة على النظافة العامة ورمي النفايات في الأماكن المخصصة لها .

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