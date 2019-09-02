“الأمل الكبير” يكرم فناني بنغازي الراحلين -((بالصور))

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احتضنت مدرسة الأمل في منطقة الكيش بمدينة بنغازي الاحتفالية الثانية لإحياء التراث الليبي التي ينظمها منتدى الأمل الكبير.

وكرم المنتدى في الاحتفالية عدداً من الفنانين والإعلاميين الذين فارقوا الحياة في الفترة الأخيرة: الإذاعي الملحن عبد الجليل خالد والممثل علي العريبي والممثل رجب إسماعيل والإعلامية فتيحة كردوغة.

حمل التكريم شعار “مبدعون غابو ليحضرو” سلمت خلاله لعائلات المتوفين دروع تذكارية وسط حضور لفيف من المسؤولين في مقدمتهم مدير الهيئة العامة للإعلام والثقافة ونقيب المعلمين وعدد من مسؤولي التعليم ومديري المدارس.

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