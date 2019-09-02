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“الأمل الكبير” يكرم فناني بنغازي الراحلين -((بالصور))

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

احتضنت مدرسة الأمل في منطقة الكيش بمدينة بنغازي الاحتفالية الثانية لإحياء التراث الليبي التي ينظمها منتدى الأمل الكبير.

وكرم المنتدى في الاحتفالية عدداً من الفنانين والإعلاميين الذين فارقوا الحياة في الفترة الأخيرة: الإذاعي الملحن عبد الجليل خالد والممثل علي العريبي والممثل رجب إسماعيل والإعلامية فتيحة كردوغة.

حمل التكريم شعار “مبدعون غابو ليحضرو” سلمت خلاله لعائلات المتوفين دروع تذكارية وسط حضور لفيف من المسؤولين في مقدمتهم مدير الهيئة العامة للإعلام والثقافة ونقيب المعلمين وعدد من مسؤولي التعليم ومديري المدارس.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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