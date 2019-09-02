اجتماع موسع لبحث مشكلة شح المياه في سرت وضواحيها

عقد قبل ظهر أمس الأحد اجتماع موسع خصص لمتابعة شح الأمداد المائي عن المدينة وضواحيها.

وترأس الاجتماع عميد بلدية سرت مختار المعداني وحضره عضو المجلس البلدي سرت غيث عبدالله وعضو المجلس البلدي سرت ابراهيم مليطان ومدير ادارة المرافق المحلية بالبلدية ورئيس لجنة ادارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى مصطفى محمد عبدالجليل ومدير موقع سرت بالجهاز التنفيذي للنهر الصناعي ومدير مكتب المشروعات ببلدية سرت ومدير مكتب الاعلام ببلدية سرت ومدير مكتب الشركة العامة للمياه ومدير مكتب حماية المستهلك بالبلدية ومندوب عن فرع جهاز الحرس البلدي سرت.

واوضح مدير مكتب الاعلام والعلاقات بالبلدية محمد الاميل ان هذا الاجتماع جاء استكمالا للاجتماعات السابقة والمتواصلة من طرف بلدية سرت وفي إطار متابعتها لمشكلة نقص الامداد المائي إلى المدينة.

وأشار الى انه تم الاتفاق خلال الاجتماع بعد الاستماع الى ملاحظات عميد البلدية وعضوي المجلس البلدي سرت ومسؤولي اجهزة التنفيذي والاستثمار لمياه النهر ومكتب شركة المياه بسرت، وادارة المرافق المحلية حول ملف المياه والتأكيد على ضرورة توفيرها والمحافظة عليها.

وتم الاتفاق على تحديد كميات المياه التي سيتم ضخها الى سرت اعتبارا من اليوم بالفترة المسائية 50 ألف متر مكعب من المياه لخزان شركة المياه المجاور لجامعة سرت وكذلك 50 ألف الى خزان القرضابية، كما تم التأكيد على ضرورة المحافظة على المخزون المائي بالخزان.

وخلص الاجتماع على ان يقوم جهاز الحرس البلدي سرت ومكتب شركة المياه بسرت وبالتعاون مع مديرية الامن بمتابعة سيارات نقل المياه الخاصة التي تقوم بتعبئتها من الصهاريج التابعة للشركة وذلك من حيث التسعيرة ومراعاة المواطنين.

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