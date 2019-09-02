مياه النهر الصناعي تصل إلى سرت

أعلنت بلدية سرت وصول مياه النهر الصناعي للمدينة، بعدما عانت من مشكلة نقص المياه لأكثر من 15 يوما.

ووجهت البلدية الشكر إلى «كل من ساهم في التواصل مع الإدارات المختصة»، مطالبة المواطنين بـ«المساعدة في ترشيد استهلاك المياه»، حسب بيانها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وتعاني سرت، مثل مدن أخرى، من أزمة شح المياه، والتي تعود إلى أسباب كثيرة، منها الوصلات غير الشرعية على مسارات منظومة النهر الصناعي شرق المدينة.

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وانطلقت حملة الأربعاء الماضي تنفذها قوة حماية وتأمين سرت وجهاز الشرطة الزراعية؛ لـ«قفل جميع الوصلات غير الشرعية»، حسب تصريح مصدر بقطاع الزراعة سرت إلى «بوابة الوسط».

وتفاقمت الأزمة بسبب تعرض منظومة المياه في سرت إلى اعتداءات من مجهولين، بصورة متكررة منذ العام 2011.كانت آخر تلك الاعتداءات في الخامس والعشرين من أغسطس الماضي، إذ استهدف مجهولون عددا من مسارات خزانات المياه بأعمال تخريبية بالمدينة، وسط غياب خفراء خزانات المياه.

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