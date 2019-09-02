«الموارد المائية» تبحث عن حلول عاجلة لأزمة المياه في طبرق

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الموقتة، عوض الدرسي، أزمة نقص المياه في طبرق، «التدخل العاجل لحلها»، خلال زيارة إلى المدينة.

واستعرض الدرسي، مع مدير مكتب المشروعات ببلدية طبرق، نصر شرح البال، مشاريع المياه والصرف في المدينة، بحسب بيان المؤسسة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأكد مدير مكتب عميد البلدية، جاد المولى خليل، عقد اجتماع اليوم مع رئيس المجلس التسييري للبلدية، فرج بوالخطابية، في هذا الشأن.

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وأعلن المجلس التسييري لبلدية طبرق، الأربعاء الماضي، حالة النفير بعد الانخفاض الملحوظ في الإنتاج اليومي للمياه من محطة تحلية مياه البحر بالمدينة؛ لانتهاء عمرها الافتراضي.

وصرح بوالخطابية، لـ«بوابة الوسط»، بأن المحطة «قد تتوقف في أي لحظة بسبب عدم إجراء الصيانة الكاملة لها منذ أكثر من 19 عامًا»، مؤكدًا أنها «متهالكة جدًّا لقدمها، وهي المصدر الوحيد للمياه بالمدينة». يذكر أن محطة تحلية مياه البحر بمدينة طبرق أُنشئت العام 2000 من قبل شركة «سيدم» الفرنسية.

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