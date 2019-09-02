وزارة الداخليّة في الحكومة المؤقّتة تكلّف جهاز مكافحة الظّواهر الهدّامة لتأمين مستشفيات بنغازي

بنغازي 2 سبتمبر 2019 (وال)- أعلن المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، بأن معالي وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة السيد المستشار إبراهيم بوشناف , قد كلف جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بحراسة وتأمين المستشفيات داخل مدينة بنغازي.

يشار بأن التكليف جاء بناءً على الاعتداءات المتكرّرة الّتي تواجه المرافق الصّحية والعاملين بها.

يذكر أن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث- بنغازي، سجّلت أكثر من أربعة اعتداءات على العاملين فيها خلال شهر أغسطس الماضي.(وال – بنغازي) س م / رس

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال