النايض يبحث مع مبعوث الرئيس بوتن الوضع في ليبيا

أعلنت الخارجية الروسية أمس عن لقاء جمع مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدول الشرق الأوسط وأفريقيا ، نائب وزير الخارجية ، ميخائيل بوجدانوف مع رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض في أبوظبي.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إن اللقاء تطرق وبالتفصيل إلى الوضع الحالي في ليبيا حيث تناول الطرفان الحاجة إلى التركيز إلى حل عاجل للأزمة السياسية والعسكرية في البلاد من خلال المساعدة الفعالة من الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية بدعم من جميع القوى الوطنية، والمناطق الرئيسية وقبائل ليبيا دون أن تكشف عن أي تفاصيل إضافية .

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