أمن تاجوراء: لا خروقات أمنية خلال امتحانات الشهادة الثانوية

أكد مدير مديرية أمن تاجوراء يوسف شعبان أن أفراد الأمن نفذوا الخطة الأمنية التي تقضي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والقانونية الصارمة، لتأمين سير امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019 _ 2018.

وبين شعبان خلال المؤتمر الصُحفي الذي عقده بمقر المديرية أن الخطة الأمنية تشمل حماية الطلبة الممتحنين ولجان المراقبة والقائمين عليها ببلدية تاجوراء.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن شعبان أكد أن كافة الأجهزة الأمنية داخل البلدية، شاركت في تنفيذ الخُطة الأمنية بقوة قوامها (880) عُنصراً أمنياً، تم توزيعهم على تمركزات أمنية في المدارس التي تم اعتمادها لإجراء الامتحانات بها، مؤكداً بأنه لم يتم تسجيل أي اختراقات أمنية.

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