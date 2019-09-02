كهرباء المؤقته تعلن انتهاء صيانة الوحدة الخامسة بمحطة شمال بنغازي ودخولها الخدمة

ليبيا – أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة ربيع خليفة دخول الوحدة الخامسة بمحطة توليد شمال بنغازي على الشبكة من جديد بعد انتهاء أعمال الصيانة.

خليفة بيّن في تصريحات صحفية أن فنيي ومهندسي المحطة تمكنوا رغم الخطورة من دخول غرفة الاحتراق الخاصة بالوحدة الخامسة وإصلاح العطل، مضيفاً أنه تم إرجاع الوحدة على الشبكة من جديد.

وأشار إلى أن العمل جار لإعادة التيار الكهربائي بالتدريج إلى المناطق ومحطات التوزيع، مطمئناً المواطنين في ربوع المنطقة الشرقية بأن الوضع حالياً مستقر كافة.

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