بسبب الاشتباكات.. احتراق محطة كهربائية وانقطاع التيار عن منطقة عين زارة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه نتيجة للاشتباكات الدائرة بمنطقة جنوب طرابلس تعرضت محطة تحويل 3011 ك.ف القرقنى لسقوط قذيفة على أحد المحولات تسببت في نشوب النيران واحتراق المحطة بالكامل ومخزن يحتوي على معدات وكوابل بالإضافة إلى تعرض سيارتين خدميتين وأجزاء من مبنى دائرة توزيع عين زاره الملاصق للمحطة للاحتراق بالكامل، كما تسبب الحريق في انقطاع التيار الكهرباء على أجزاء واسعة من منطقة عين زارة.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن فرق الإطفاء التابعة لهيئة السلامة الوطنية بعين زاره وطرابلس وفرق السلامة العامة بالشركة العامة للكهرباء بالإضافة إلى عدد من المواطنين سارعوا في إخماد النيران دون تسجيل أي أضرار بشرية تذكر.

وأوضحت الشركة أن محطة تحويل 3011 ك.ف القرقنى تعتبر أحد أهم محطات التحويل التي تغذي أحياء كثيرة من منطقة عين زاره، والتي تقدر تكلفتها بما يفوق 3 ملايين دينار ناهيك عن الزمن المطلوب لتوريد المعدات والذي يستغرق أكثر من عشرة أشهر بالإضافة إلى الجهد الذي سيبذل في صيانة المبنى والتركيبات والذي يتطلب كادرا فنيا متخصصا في تنفيذ أعمال التركيبات والاختبارات حتى يصبح بالإمكان إرجاع المحطة إلى وضعها السابق، وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الشبكة الكهربائية للاعتداء.

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