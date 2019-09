بعد انقطاع لأكثر من 15 يوم.. وصول مياه النهر الصناعي إلى سرت

أعلنت بلدية سرت وصول مياه النهر الصناعي للمدينة، بعدما عانت من مشكلة نقص المياه لأكثر من 15 يوما.

وأعربت البلدية في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” عن شكرها إلى «كل من ساهم في التواصل مع الإدارات المختصة».

وطالبت البلدية، المواطنين بالمساعدة في ترشيد استهلاك المياه.

وتعاني سرت، مثل باقي المدن من أزمة شح المياه، والتي تعود إلى أسباب كثيرة، منها الوصلات غير الشرعية على مسارات منظومة النهر الصناعي شرق المدينة.

وتفاقمت الأزمة بسبب تعرض منظومة المياه في سرت إلى اعتداءات من مجهولين، بصورة متكررة منذ العام 2011.

