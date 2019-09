مدير الدعم المركزي يتفقد فروع الإدارة بالمنطقة الوسطى

أصدر مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله، توجيهات بضرورة الضبط والربط بين جميع منتسبي الإدارة ورفع أقصي درجات الاستعداد والتأهب الأمني والتعامل بكل حزم مع المخالفين والخارجين عن القانون، ومعاملة المواطنين بالصورة الحسنة.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن ذلك جاء خلال الزيارة التي قام بها مدير الإدارة رفقة عدد من الضباط لفروع الإدارة بالمنطقة الوسطى “فرع الخمس، وفرع زليتن ، وفرع مصراته”، وكما شملت الجولة مديرية أمن زليتن.

وعقد فتح الله خلال الزيارة اجتماعات برؤساء هذه الفروع، لمناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل وإيجاد الحلول الناجعة لحلحلتها، لضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل هذه المناطق، وكما التقى عميد فتح الله خلال هذه الزيارة بمدير أمن زليتن.

وتهدف الجولة للوقوف على سير العمل الأمني داخل الفروع.

