المتوسط:

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الموقتة، عوض الدرسي، أزمة نقص المياه في طبرق، «التدخل العاجل لحلها»، خلال زيارة إلى المدينة.

وأوضحت المؤسسة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الإثنين أن الدرسي، استعرض مع مدير مكتب المشروعات ببلدية طبرق، نصر شرح البال، مشاريع المياه والصرف في المدينة.

من جانبه، عقد مدير مكتب عميد البلدية، جاد المولى خليل، اجتماع اليوم مع رئيس المجلس التسييري للبلدية، فرج بوالخطابية، في هذا الشأن.

وأعلن المجلس التسييري لبلدية طبرق، الأربعاء الماضي، حالة النفير بعد الانخفاض الملحوظ في الإنتاج اليومي للمياه من محطة تحلية مياه البحر بالمدينة؛ لانتهاء عمرها الافتراضي.

The post بلدية طبرق تبحث سبل التدخل العاجل لحل أزمة نقص المياه بالمدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية