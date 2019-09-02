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المسماري: ميليشيا البقرة إستهدفت مطار معيتيقة لإطلاق سراح خلية حماس

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إتهم المتحدث الرسمي باسم الجيش اللواء أحمد المسماري الميليشيات الإرهابية باستهداف مطار معيتيقة الدولي ، مشيراً إلى أن ميليشيات “البقرة” هي المتورطة في القصف.

اللواء المسماري لفت في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد”  اليوم الإثنين إلى أن العمليات الإرهابية التي تستهدف مطار معيتيقة الدولي كانت تتم قبل تقدم القوات المسلحة نحو طرابلس في الرابع من أبريل الماضي، مؤكداً أن الميليشيات تهدف إلى إطلاق سراح السجناء الإرهابيين خاصة خلية حماس المحتجزين في السجن القريب من مطار معيتيقة.

ونوّه إلى وجود ضغوطات على ميليشيات الردع الخاصة لإطلاق سراح الإرهابيين لحاجة الميليشيات إليهم في صد هجوم الجيش.

المتحدث الرسمي باسم الجيش أوضح أن أبواق جماعة الإخوان تسعى لإلصاق تهمة قصف مطار معيتيقة الدولي بقوات الجيش والتي سبق وأن حذرت من ذلك في مؤتمرات صحفية سابقة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • لو كان الاخوان عندهم عقل كانوا نقلوا نصف البقرة بالقرب من مطار مصراطة ويقصفوا الحجاج هناك كمان قبل ما يتهموا الجيش لكى تكون المسرحية معقولة ولكنكم كالعادة اغبياء جدا جدا واعلامهم فاشل باعترافهم هم وياتى بنتيجة عكسية فلم يعد يثق فيهم حتى الخرفان فالشئ الذى يزيد عن حده ينقلب الى ضده

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