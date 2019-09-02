إدارة الصيدلة توقف سداد المعاملات المالية لعدد من المرافق الصحية

أوقفت إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، بموجب كتاب رسمي سداد المعاملات المالية المتعلقة بتوفير احتياجات المرافق الصحية ذات الذمة المالية المستقلة عن طريق وزارة الصحة.

وبينت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أنه بحسب الكتاب الصادر عن مدير إدارة الصيدلة خالد مهرج فإنه ووفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها داخل الدولة الليبية والمتعلقة بهذا الشأن فإن جهة التكليف وحدها من تتحمل الوفاء بالالتزامات القائمة عليها.

وبحسب الكتاب فإن الوزارة لاحظت قيام بعض المستشفيات بإصدار تكليفات لبعض الشركات لتوفير احتياجاتها وإحالة المعاملات المالية إلى وزارة الصحة للسداد في الوقت الذي تتمتع فيه الجهة بالذمة المالية والصفة الاعتبارية المستقلة.

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