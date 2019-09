برلماني: الإخوان لا يهمهم التضحية بالسراج مقابل البقاء في المشهد السياسي

أكد عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، أن اجتماع رئيس الوزراء بحكومة الوفاق، فائز السراج بمن يسميهم النخب السياسية والثقافية، ما هو إلا محاولة جديدة، للخروج من المشهد السياسي الليبي، بعد أن تيقنوا جميعًا أن العالم تخلى عنهم وأن وجودهم في طرابلس لن تستمر طويلاً.

وقال امغيب، في تدوينة له عبر حسابه، بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن السراج ومن معه ذاهبون إلى أحد مصيرين لا ثالث لهما، وهما “إما إلى انتقام الميليشيات المتوقع في أي لحظة، أو إلى وقوعهم في أيدي الجيش قريبًا إذا استمر الحال على ما هو عليه”، مضيفا: ” أنه لذلك لن يتوقف السراج ومستشاريه عن البحث عن حلول ولو كانت تلفيقيه قد تخرجهم من مأزقهم الكبير الذي هم فيه الآن”

وأشار مغيب، إلى أن الغريب في الأمر أن السراج افتتح اجتماع ما أسماهم بالنخب، بقوله إنه مستمر في دحر العدوان على العاصمة، وهو يعلم، كما نخبه والشعب الليبي يعلمون، أنه ليس عدوان، إنما تخليص العاصمة طرابلس من مسمى ميليشيات، لاسيما أن هذا المسمى يفترض أن لا يجد له مكان في عقل أي نخبوي سياسيًا كان أم ثقافيًا.

وكان السراج، دعا إلى عقد اجتماع للتشاور مع النخب والفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية لصياغة رؤية وطنية مشتركة، تُمكن ليبيا من تجاوز الأزمة الراهنة.

