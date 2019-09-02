مصرف الوحدة ينفي الأنباء المتداولة حول قرب إفلاسه

نفت الأدارة العامة لمصرف الوحدة ببنغازي، عبر صفحتها الرسمية الأخبار التي تتحدث عن قرب إفلاسه نتيجة المشاكل التي يتعرض لها منذ فترة، مؤكدةً أن أرصدة المصرف ووضعه المالي مستقر.

وأكد المصرف بأن كل ما ذكر لا أساس له من الصحة، ولايعدو كونه أخباراً مغلوطة لا تستند إلى حقائق ، وتهدف إلي تشويه سمعة المصرف والتشويش علي دوره الرائد في دعم الإقتصاد الوطني.

وذكر المصرف كذلك بأنه ملتزم بقبول جميع الصكوك المقدمة عليه من المصارف الأخري بحسب منشورات مصرف ليبيا المركزي ، وبأن أرصدة المصرف ووضعه المالي في وضع ممتاز .

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