الصيدلة بالوفاق توقف سداد المعاملات المالية للمرافق الصحية ذات الذمة المالية المستقلة

أوقفت إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية بموجب كتاب رسمي سداد المعاملات المالية المتعلقة بتوفير احتياجات المرافق الصحية ذات الذمة المالية المستقلة عن طريق وزارة الصحة.

وبحسب الكتاب الصادر عن مدير إدارة الصيدلة “خالد مهرج” فإنه ووفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها داخل ليبيا والمتعلقة بهذا الشأن فإن جهة التكليف وحدها من تتحمل الوفاء بالالتزامات القائمة عليها.

هذا وجاء في أول الكتاب أن الوزارة لاحظت قيام بعض المستشفيات بإصدار تكليفات لبعض الشركات لتوفير احتياجاتها وتقوم بإحالة المعاملات المالية إلى وزارة الصحة للسداد في الوقت الذي تتمتع فيه الجهة بالذمة المالية والصفة الاعتبارية المستقلة.

