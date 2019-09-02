صحة الوفاق تؤكد إصابة 4 مسافرين في قصف على مطار معيتيقة

أخبار ليبيا24-خاص

أصيب أربعة مسافرين بجروح جراء قصف صاروخي استهدف مطار معيتيقة الجوي بالتزامن مع وصول طائرة تقل مسافرين عائدين من أداء فريضة الحج.

وقالت رئيس قسم الإعلام بوزارة الصحة بحكومة الوفاق، وداد بن نيران، إن القصف أسفر عن جرح أربعة مسافرين ثلاثة منهم حجاجًا بينهم امرأة.

وأضافت بن نيران، في تغريدة على تويتر، إن القصف أسفر كذلك عن تعرض 30 حالة أخرى من الحجاج لحالات إغماء وارتفاع في معدلات الضغط والسكر نتيجة الهلع.

وأظهر تسجيلات كاميرات المراقبة بمطار معيتيقة، انتشار حالة من الفزع والرعب وسط المسافرين، الذين وجدوا أنفسهم في دائرة الخطر وتحت مرمى القصف.

واتهمت الجيش الوطني في بيان نشرته غرفة عمليات الكرامة مساء الأحد، حكومة الوفاق بالتستر عن هوية القائمين على القصف المتكرر لمطار معيتيقة.

وقال البيان: “إن حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج تعلم جيدًا هوية قاصفي المطار”، محملة ميليشيات “الرحبة” بقيادة بشير خلف الله، الملقب بـ”البقرة”، مسؤولية القصف.

بدورها قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها أوفدت فريقًا لتقييم الوضع في المطار بعد وقوع الهجوم، وذلك بهدف توثيق الحادثة وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن.

وأضافت، أن الفريق تمكّن من التثبت من إصابة أربعة صواريخ للأجزاء المدنية في المطار، ثلاثة منها سقطت في موقف السيارات، بينما أصاب الصاروخ الآخر مدرج الطائرات.

وأكدت البعثة، أن القصف أسفر عن إصابة الطائرة التي كانت قد أوصلت عشرات الحجاج العائدين من أداء فريضة الحج، مشيرة إلى جُرح اثنان من طاقم الطائرة على الأقل أثناء إسراعهم لمغادرتها.

وكررت البعثة قولها، “إن الهجمات العشوائية التي تسفر عن مصرع المدنيين أو إصابتهم بجروح قد ترقى لجرائم حرب، بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

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