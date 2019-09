المتوسط:

أكدت غرفة عمليات الكرامة، أن قوات حكومة الوفاق تواصل العبث بأمن المواطن في العاصمة طرابلس.

وأوضح المركز الإعلامي لغرفة الكرامة، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” ” أنه بعد ضرب المطار وإصابة طائرة ركاب وعدد من الحجيج سقطت قذيفة على سور الضمان الاجتماعي بحي البطاطا طرابلس مخلفة أضرارا ماديّة

