مشكلة القمامة واحتياجات النازحين على طاولة اجتماع السراج مع أعضاء لجنة الأزمة

ليبيا – ترأس رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الأحد اجتماعاً للجنة الأزمة التي تضم وزيري التعليم والحكم المحلي ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاتصالات القابضة بحضور المستشار القانوني للرئيس.

الاجتماع تم خلاله وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمجلس تقييم عمل اللجنة خلال المدة الماضية كما تم بحث مشكلة القمامة حيث تقرر تواصل اللجنة مع البلديات المعنية للوصول إلى معالجات سريعة وفعالة لإنهاء هذه المشكلة.

من ناحية أخرى جرى عرض ما اتخذته اللجنة من إجراءات لمعالجة الجوانب الإنسانية لما وصفه السراج بـ” العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) ومن بينها الاحتياجات الضرورية للنازحين.

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