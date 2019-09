نفت الإدارة العامة لمصرف الوحدة ببنغازي، الأخبار التي تتحدث عن قرب إفلاسه نتيجة المشاكل التي يتعرض لها منذ فترة.

وأكدت الإدارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن أرصدة المصرف ووضعه المالي مستقر، مشيرة إلى أن كل ما ذكر لا أساس له من الصحة، ولا يعدو كونه أخباراً مغلوطة لا تستند إلى حقائق ، وتهدف إلي تشويه سمعة المصرف والتشويش علي دوره الرائد في دعم الاقتصاد الوطني.

وأفاد المصرف كذلك بأنه ملتزم بقبول جميع الصكوك المقدمة عليه من المصارف الأخرى بحسب منشورات مصرف ليبيا المركزي ، وبأن أرصدة المصرف ووضعه المالي في وضع ممتاز.

The post مصرف الوحدة يوضح حقيقة إفلاسه appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية