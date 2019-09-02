“المحاسبة” يطالب بالإسراع بتقديم تقديرات الميزانية الجديدة

نبه ديوان المحاسبة كل الجهات والمؤسسات والهيئات بالدولة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لموافاة وزارة المالية بتقديرات الميزانية العامة للسنة المالية 2020.

وأشار بيان الديوان إلى تأخر معظم الجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة عن تقديم تقديراتها متجاوزة بذلك منشور وزارة المالية المؤرخ في الــ 27 من يونيو الماضي.

وقال ديوان المحاسبة أن أي جهة تتخلف عن تقديم تقديراتها في المواعيد المذكورة فإن الاعتمادات المقررة لها ستدرج في ميزانية السنة السابقة، كما دعا البيان إلى ضرورة التقيد بمقتضيات قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية لتتمكن وزارة المالية ومجلس الوزراء من وضع مشروع الميزانية وإحالته لمجلس النواب في الآجال القانونية المقررة.

يشار إلى أن ديوان المحاسبة كان قد أبدى رغبته مطلع العام الجاري بإصدار التقرير السنوي عن العام الماضي في وقت مبكر، إلا أن هذا الأمر لم يحدث بعد مرور 9 أشهر من عام 2019 بالرغم من إقامته ورش عمل مع مؤسسات الدولة واجتماعات مكثفة مع إدارات الفروع.

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