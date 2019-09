موظفو هيئة الرقابة الإدارية بالحكومة المؤقتة يعلنون تعليق العمل لحين الإفراج عن رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي الذي تم احتجازه ليلة الأحد

The post تعليق العمل بالرقابة الإدارية لحين الإفراج عن “الرئيس” appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية