جولة تفقدية لفروع الدعم المركزي بالمنطقة الوسطى

قام مدير الإدارة العامة للدعم المركزي التابعة لوزارة الداخلية لحكومة الوفاق رفقة عدد من الضباط بالإدارة بزيارة تفقد خلالها فروع الإدارة بالمنطقة الوسطى.

وشملت الجولة فروع الإدارة بالمنطقة الوسطى فرع الخمس وزليتن ومصراتة حيث شدد مدير الإدارة على ضرورة الضبط والربط بين جميع منتسبي الإدارة ورفع أقصى درجات الاستعداد والتأهب الأمني والتعامل بكل حزم مع المخالفين والخارجين عن القانون، ومعاملة المواطنين بالصورة الحسنة.

وتأتي هذه الزيارة للوقوف على سير العمل الأمني داخل الفروع والجهود التي يبذلها أعضاء ومنتسبو الإدارة العامة للدعم المركزي في حفظ الأمن وأداء الواجب الأمني.

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