الكشف عن مشاورات مع الوفاق لشراء طائرات عمودية نوع BELL 429

كشف رئيس الجهاز الطائر الكابتن “فتحي ناجي” عن مشاورات أجراها مع وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق “محمد عيسى” أواخر الشهر الماضي حول إمكانية شراء طائرات عمودية نوع BELL 429-وضمها لأسطول الطائرات التابعة للجهاز.

وذكر رئيس الجهاز الطائر أن لقاءً جمعه بعيسى تناول صيانة الطائرة 5A-DRK التي خرجت عن الخدمة عام 2015 ، فضلًا عن تسييل الميزانية العامة للجهاز وتدريب الطيارين الجدد وتوفير مستلزمات التشغيل للطائرات .

ومن المتوقع أن تصل الطائرة 5A-DDY إلى ليبيا منتصف الشهر الجاري بعد استكمال صيانتها بشركة “المدافيا” بمالطا، وذلك بعد عودة “سيسنا” إحدى الطائرات الأمريكية الحديثة المملوكة لجهاز الإسعاف الطائر التابع لوزارة الصحة في الـ 21 من أغسطس الماضي قادمة من مالطا والتي جرى صيانتها وإرجاعها إلى الخدمة من جديد بعد أن توقفت عن العمل عام 2014 .

