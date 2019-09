اتهم المتحدث الرسمي باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، الميليشيات الإرهابية باستهداف مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، مشيراً إلى أن ميليشيات «البقرة» التي تتمركز شرق طرابلس هي المتورطة في القصف.

وأشار المسماري في تصريحات لـ «الاتحاد الإماراتية» إلى أن العمليات الإرهابية التي تستهدف مطار معيتيقة الدولي كانت تتم قبل تقدم القوات المسلحة نحو طرابلس في الرابع من أبريل الماضي، مؤكداً أن الميليشيات تهدف إلى إطلاق سراح السجناء الإرهابيين، خاصة خلية حماس المحتجزين في السجن القريب من مطار معيتيقة، لافتاً إلى وجود ضغوطات على ميليشيات الردع الخاصة لإطلاق سراح الإرهابيين لحاجة الميليشيات إليهم في صد هجوم الجيش الليبي.

وأوضح المسماري أن أبواق جماعة الإخوان تسعى لإلصاق تهمة قصف مطار معيتيقة الدولي بقوات الجيش والتي سبق وأن حذرت من ذلك في مؤتمرات صحفية سابقة.

The post المسماري: مليشيات البقرة تقصف مطار معيتيقة لهذا السبب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية