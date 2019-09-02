التكبالي : استهداف مطار معيتيقة لإخراج إرهابيين محتجزين لدى الردع

قال عضو مجلس النواب، علي التكبالي، إن الهدف من إسقاط القذائف على مطار معيتيقة، هو إخراج الإرهابيين المحتجزين لدى قوة الردع في طرابلس.

وبحسب التكبالي، هدفت أيضاً إلى إخافة الناس وإجبارهم على عدم استعماله، مؤكدا أن هناك مؤامرة على طرابلس، بحد تعبيره.

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