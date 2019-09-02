اخبار ليبيا الان

التكبالي : استهداف مطار معيتيقة لإخراج إرهابيين محتجزين لدى الردع

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال عضو مجلس النواب، علي التكبالي، إن الهدف من إسقاط القذائف على مطار معيتيقة، هو إخراج الإرهابيين المحتجزين لدى قوة الردع في طرابلس.

وبحسب التكبالي، هدفت أيضاً إلى إخافة الناس وإجبارهم على عدم استعماله، مؤكدا أن هناك مؤامرة على طرابلس، بحد تعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك