مرشح رئاسي تونسي: أسعى للتعاون مع مصر والجزائر والسودان من أجل ليبيا

قال رئيس حزب “مشروع تونس” والمرشح للانتخابات الرئاسية بتونس 2019، محسن مرزوق، “نحن متألمون لما يحدث في ليبيا، ونعتقد أنه من الضروري أن يعود السلام على أساس أن تكون ليبيا دولة واحدة موحدة، يكون القرار فيها للشعب الليبي، وأن تحيد بعيدا عن الإرهاب”.

وأضاف مرزوق، في تصريحات صحفية له ، أننا “نريد أن نتعاون مع ليبيا على قاعدة محاربة الإرهاب، كما نسعى مع “مصر والسودان والجزائر” والأمم المتحدة، أن يعود السلام والوحدة إلى الشعب الليبي”.

