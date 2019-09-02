نائب رئيس الوزراء التركي السابق : أردوغان يخفي دعمه للإرهاب

أكد البرلماني التركي، ونائب رئيس الوزراء السابق، عبد اللطيف شنار، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يعمل على إقامة نظام استبدادي تسلطي يقهر الشعب التركي.

شنار قال في تصريح لقناة كي آر تي التركية، إنه يحق للمواطن التركي محاسبة أردوغان على جميع الجرائم والأخطاء التي ارتكبها طوال ستة عشر عاما من حكمه، منتقدا تحالف أردوغان مع الدول التي وصفها بـالإمبريالية، من أجل تدمير المنطقة، وقتل أبنائها سواء في سوريا أو ليبيا.

ولفت شنار إلى أن أردوغان يحاول بسيطرته على جميع وسائل الإعلام الحكومية إخفاء حقائق دعمه للتنظيمات الإرهابية في سوريا عن الشعب التركي، بعد أن قضى على الديمقراطية في البلاد.

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