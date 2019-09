التقى الممثل الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة مع الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد أبو الغيط في القاهرة .

وبحثا الطرفان التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، و أكد سلامة على أهمية دور الجامعة في إيجاد حل سياسي دائم يعيد الاستقرار لليبيا.

بدوره رحب أبو الغيط بجهود الممثل الخاص في احياء العملية السياسية في ليبيا.

