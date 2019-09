موظفو الرقابة الإدارية يتظاهرون ضد ” الثني” بسبب اعتقال ” الحاسي”

نظم أعضاء وموظفو هيئة الرقابة الإدارية التابعة للحكومة الموقتة اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية اعتراضا على اعتقال رئيس الهيئة، عبد السلام الحاسي.

وكان الحاسي قد اعُتقل أمس على خلفية تقرير جهاز الرقابة الإدارية التابع لمجلس النواب للعام 2018، الذي رصد تجاوزات مالية وإدارية كبيرة للحكومة الموقتة، برئاسة عبدالله الثني.

وأكد المتظاهرون في بيان، خلال وقفة احتجاجية في البيضاء أن “المساس بالهيئة وقياداتها من خلال استدعاء رئيسها، وتقييد حريته، دون الرجوع إلى السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، يعتبر مساسا بهيبة الدولة ومؤسساتها”.

