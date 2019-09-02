سلامة يبحث مع أبو الغيط الأوضاع في ليبيا

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مع أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط في القاهرة.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن الجانبين بحثا التطورات السياسية والأمنية في ليبيا.

وأكد سلامة على أهمية دور الجامعة في إيجاد حل سياسي دائم يعيد الاستقرار لليبيا فيما رحب أبو الغيط بجهود سلامة في احياء العملية السياسية في ليبيا.

ويؤدي سلامة زيارة للقاهرة يبحث خلالها الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد ومن المقرر أن يلتقي خلال الزيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري.

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