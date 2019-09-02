الغزوي: كل الأدلة تشير لتورط ميليشيات الوفاق بقصف مطار معيتيقة

ليبيا – ندد اللواء المبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالقيادة العامة بالقصف على مطار معيتيقة، نافياً مسؤولية سلاح الجو التابع للقيادة العامة في قصف المطار.

الغزوي قال في تصريح لصحيفة “البيان” إنه لا وجود لأي سبب يدفع القوات النظامية لقصف مطار معيتيقة عشوائياً بالهاون أو صواريخ الغراد وغيرها من المقذوفات وبهذه الطريقة العشوائية التي تهدّد سلامة المدنيين.

وأوضح الغزوي أنّ كل الأدلة تشير إلى تورّط ميليشيات الوفاق في قصف مطار معيتيقة في محاولة منها لتأزيم الأوضاع ومحاولة يائسة لإلصاق الأمر بقوات الجيش.

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