مشاورات لشراء طائرات إسعاف عمودية

أعلن رئيس جهاز الإسعاف الطائر الكابتن فتحي ناجي أن وكيل وزارة الصحة محمد هيثم عيسى أجرى مشاورات أواخر الشهر الماضي حول إمكانية شراء طائرات عمودية نوعBELL 429وضمها لأسطول الطائرات التابعة للجهاز.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن رئيس الجهاز الطائر أن لقاءً جمعه بوكيل الوزارة تناول صيانة الطائرة 5A-DRKالتي خرجت عن الخدمة عام 2015، فضلًا عن تسييل الميزانية العامة للجهاز وتدريب الطيارين الجدد وتوفير مستلزمات التشغيل للطائرات.

ورجح ناجي أن تصل الطائرة 5A-DDYإلى ليبيا منتصف الشهر الجاري بعد استكمال صيانتها بشركة “المدافيا” بمالطا، وذلك بعد عودة “سيسنا” إحدى الطائرات الأمريكية الحديثة المملوكة لجهاز الإسعاف الطائر التابع لوزارة الصحة في الـ 21 من أغسطس الماضي قادمة من مالطا والتي جرى صيانتها وإرجاعها إلى الخدمة من جديد بعد أن توقفت عن العمل عام 2014 .

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